مجلس الانبار يصوت على الغاء قرار استحداث خمس نواح في المحافظة

2019/02/26 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانبار – عراق برس- 26 شباط / فبراير: اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار الثلاثاء ، الغاء قرار استحداث نواح في المحافظة لعدم استكمال الاجراءات الضرورية الخاصة بهذا الاستحداث .

وتابع ان ” مجلس المحافظة صوت على قرر الغاء استحداث 5 نواح هي ( ناحية الجزيرة في الرمادي، وناحية اليرموك في الرمادي، وناحية النساف في الفلوجة، وناحية الحصي البو عيفان في الفلوجة، وناحية الدراعمة في الرطبة) ، من دون مزيد من التفاصيل.



انتهى اح

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