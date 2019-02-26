ظريف يستقيل بسبب بشار الاسد وروحاني يرفض الاستقالة والبورصة الايرانية تنهار واميركا تعلق

2019/02/26 | 18:17

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طهران – عراق برس- 26 شباط / فبراير: اعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بصورة مفاجئة استقالته من منصبه، في منشور على تطبيق إنستغرام، قائلا “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور..



في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية..



أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.

بدوره رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني ، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، والتي أعلن عنها عبر تدوينة في إنستغرام ، وجاء رفض الاستقالة بناء على ضغط من قبل نواب في البرلمان الإيراني طالبوا روحاني برفض استقالة ظريف.

وعلل ظريف استقالته ، بالقول ، إنه ” وبعد نشر صور المقابلة بين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد في طهران من دون حضوره لم يعد هناك أدنى احترام لوجوده في منصب وزير الخارجية” على حد وصفه .

يشار الى ان الاستقالة جاءت بعد الإعلان عن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران ولقائه المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني ، ومن مفارقات تلك الزيارة ان العلم السوري لم يرفع خلال اللقاء في تصرف لفت انتباه جميع النشطاء العرب والايرانيين .





الى ذلك وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر وزير الخارجية الإيراني المستقيل، والرئيس الإيراني حسن روحاني بأنهما “واجهتان لمافيا دينية فاسدة”مضيفا “لا تغيير في سياستنا..



على النظام أن يتصرف كبلد طبيعي ويحترم شعبه”.

وعلى صعيد متصل تراجعت الاسهم الايرانية نحو ألفي نقطة في تداولات ، الثلاثاء، إثر أنباء عن استقالة وزير الخارجية ودفعت الاستقالة البورصة الايرانية إلى الأسفل، لتفقد نحو 2082 نقطة في التداولات الصباحية حيث تراجعت بورصة طهران بنسبة تجاوزت 1.26% ليستقر المؤشر عند 164.711 ألف نقطة.



انتهى اح

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