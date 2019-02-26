2019/02/26 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اطلاق 200 مليون دينار من منح نادي الزوراء

واع / بغداد/ م.ا

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الثلاثاء، انه التقى في جلسة حوارية مع وزير النقل عبد الله لعيبي بشأن ضرورة إطلاق جزء من التخصيصات المالية لنادي الزوراء الرياضي، لاسيما وهو على أعتاب خوض مباراته الأولى في منافسات بطولة أندية آسيا لأبطال الدوري 2019.

وذكر رياض في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان وزير النقل اطلق اليوم الثلاثاء منحة لنادي الزوراء الرياضي قيمتها 200 مليون دينار وسبقتها اخرى قيمتها 100 مليون دينار، وهناك دفعة ثالثة سيتم تحويلها الى النادي خلال المدة القليلة القادمة.

وبين ان "وزير النقل اوضح مُضي الوزارة في دعم النادي مادياً، ولا يوجد اي شيء خلاف ذلك، ونأمل ان تسهم هذه الاموال في دفع مستحقات اللاعبين والجهازين الفني والاداري قبيل الدخول في المعترك الآسيوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / اطلاق 200 مليون دينار من منح نادي الزوراء) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / اطلاق 200 مليون دينار من منح نادي الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).