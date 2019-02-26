2019/02/26 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان ،الثلاثاء، إنّ القضاء في البحرين ظالم.وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان ” القضاء في البحرين ظالم وهو ينفّذ أجندة السلطة في الإجهاز على جميع أنواع الحراك المدني والنشاط السياسي واضطهاد الطائفة الشيعيّة في البحرين”.المنظّمة أوضحت أنّ “القضاء البحرينيّ “غير المستقل” أصدر حكمًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة حقوقية: القضاء في البحرين ظالم alansaar.

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