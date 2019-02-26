2019/02/26 | 18:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
أكدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان ،الثلاثاء، إنّ القضاء في البحرين ظالم.
وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان ” القضاء في البحرين ظالم وهو ينفّذ أجندة السلطة في الإجهاز على جميع أنواع الحراك المدني والنشاط السياسي واضطهاد الطائفة الشيعيّة في البحرين”.
المنظّمة أوضحت أنّ “القضاء البحرينيّ “غير المستقل” أصدر حكمًا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية: القضاء في البحرين ظالم) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان ،الثلاثاء، إنّ القضاء في البحرين ظالم.
وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان ” القضاء في البحرين ظالم وهو ينفّذ أجندة السلطة في الإجهاز على جميع أنواع الحراك المدني والنشاط السياسي واضطهاد الطائفة الشيعيّة في البحرين”.
المنظّمة أوضحت أنّ “القضاء البحرينيّ “غير المستقل” أصدر حكمًا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة حقوقية: القضاء في البحرين ظالم alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية: القضاء في البحرين ظالم) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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