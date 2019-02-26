2019/02/26 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد ممثل المكون الايزيدي بالبرلمان النائب صائب خدر ،اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية عليها أن تجري تحقيق دقيق لعصابات داعش الإجرامية الذين تم استلامهم من قبل قوات (قسد).وقال خدر في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “الجماعات الإرهابية الذين تم استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والبالغ عددهم 281 عنصر، بينهم أشخاص ارتكبوا جرائم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب ايزيدي يطالب الحكومة بتحقيق دقيق مع أسرى داعش حتى لا يكونوا قنبلة موقوتة في البلاد alansaar.

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