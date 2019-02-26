2019/02/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبط سهم "كاتربيللر" بأكثر من 4% في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن كشف بنك "يو.بي.إس" الاستثماري عن نظرة متشائمة بشأن أداء الشركة خلال الفترة المقبلة.





وتأتي الخسائر في سعر السهم بعد أن تحول بنك "يو.بي.إس" إلى التشاؤم بدلاً من التفاؤل بشأن سوق الإنشاء ومعدات التعدين مستشهداً بأن المخاوف حول ضغوط الاقتصاد الكلي وتراجع تقديرات الأرباح لم يتم تسعيرها بعد.





وقام المحلل بالبنك "ستيفين فيشر" بخفض تصنيفه درجتين إلى البيع بعد أن كان يقع في نطاق التوصية بالشراء منذ سبتمبر 2017.





كما قلص السعر المستهدف لسهم "كاتربيللر" إلى 125 دولاراً، وهو أقل بنحو 12% مقارنة مع إغلاق أمس الإثنين عند 141.41 دولار، ومقابل المستهدف السابق والبالغ 154 دولاراً.





ويتوقع المحلل بالبنك تراجع نصيب السهم من الأرباح في عام 2020 بنسبة 8% مقارنة مع أرقام عام 2019، مقابل توقعات المحللين والتي تشير لنمو بنسبة 6.8%.





وأشار إلى أنه من المتوقع مراجعة تقديرات الأرباح بالخفض، ما سيضغط على السهم على مدى الإثنى عشرة شهراً المقبلة.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "كاتربيللر" بنسبة 4.02% ليتراجع إلى مستوى 135.72 دولار.





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