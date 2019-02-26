الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل قبيل شهادة رئيس الفيدرالي

2019/02/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات سلبية وقبيل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.





وقاد قطاع الصناعة خسائر "وول ستريت"، فيما كان سهما "هوم ديبوت" و"كاتربيلر" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي داو جونز.





وتراجع سهم "هوم ديبوت" بأكثر من 3% بعد نتائج الأعمال التي جاءت دون التوقعات، إلى جانب آفاق مخيبة للآمال.





وإلى جانب بيانات الأرباح الضعيفة، جاءت بيانات اقتصادية سلبية، حيث تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2016.





كما أظهرت بيانات أخرى، ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بأبطأ وتيرة في 4 سنوات خلال ديسمبر الماضي.





ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي اليوم لإطلاعه على نهج السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 110 نقطة ليصل إلى 25981.1 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2% إلى 2789.4 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% مسجلاً 7528.1 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% إلى 96.347.





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