سهم تسلا يتراجع 3% مع تجدد خلافات موسك وهيئة البورصات

2019/02/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 3% في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد مشاحنات جديدة بين الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون موسك" وبين هيئة البورصات الأمريكية.





وانتقد موسك تعليقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "هيئة البورصات أغفلت أن تقرأ نتائج أعمال تسلا والتي توضح أن الإنتاج سيتراوح بين 350 إلى 500 مركبة.





وكانت هيئة البورصات الأمريكية أشارت بالأمس إلى أن الرئيس التنفيذي لتسلا أخل بالتسوية الخاصة بمطالبته بالحصول على موافقة الشركة فيما يخص المنشورات أو الكتابات التي قد تكون مرجع للمستثمرين، في 19 فبراير الجاري.





واستشهدت الهيئة الأمريكية بالتغريدة التي قال خلالها موسك أن شركته أنتجت "صفر" السيارات في عام 2011 لكنها ستنتج حوالي 500 ألف مركبة في عام 2019.





وبعد ساعات من تلك التغريدة المنشورة في 19 فبراير، كتب تعليق آخر ذكر خلاله أنه يقصد أن معدل الإنتاج السنوي بنهاية عام 2019 من المحتمل أن يكون في حدود 500 ألف مركبة لكن عمليات التسليم لايزال من المقدر أن تبلغ 400 سيارة تقريباً.





وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تسلا" بنحو 3.2% ليهبط إلى مستوى 289.20 دولاراً.





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