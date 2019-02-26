ستة آبار جديدة ترفع انتاج حقل ياران النفطي بين العراق وإيران

2019/02/26 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن همايون كاظمي متعهد مشروع تطوير حقل “ياران الجنوبي” الواقع جنوب غربي ايران والمشترك مع العراق، اليوم الاثنين ارتفاع طاقة الانتاج بالحقل بعد الحاق 6 آبار جديدة بالشبكة.ونقلت وسائل إعلام إيرانية، تابعها “ناس”، اليوم (26 شباط 2019)، عن كاظمي قوله ، إن “مراحل عمليات تركيب المعدات وتدشين الآبار الستة، تمت بوتيرة أسرع […]

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