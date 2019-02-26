البرلمان العراقي يتعهد بمراقبة إنجاز المشاريع الخدمية المتلكئة في جانب الكرخ ببغداد

2019/02/26 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، بمراقبة انجاز جميع المشاريع الخدمية المتلكئة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال الكعبي في بيان أصدره على هامش زيارته لبلدية الرشيد جنوبي بغداد، ان مناطق بغداد لم تحظى باهتمام طوال فترة الميزانيات الانفجارية، وحان الوقت لإحداث نقلة خدماتية كبرى سيلمسها المواطن بشكل عملي ومباشر خلال الفترة المقبلة وطوال الدورة البرلمانية الحالية.

ووجه الكعبي بعقد اجتماع عاجل مع المسؤولين التنفيذيين في الصحة والتربية والكهرباء التابعين للكرخ، وآخر مع محافظ بغداد لحل الاشكاليات المطروحة، مطالبا بالإسراع بتأهيل وتطوير مدخل العاصمة الجنوبي بما يخدم المواطن ويحقق سهولة وانسيابية حركة العجلات.

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