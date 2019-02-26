الأسد في إيران... دلالات استراتيجية ورسائل في أكثر من اتجاه

2019/02/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة دلالات وأبعاد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، وما حملته من نتائج على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين.

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