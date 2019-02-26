وكالة: محادثات مهمة تشهد مشاركة زعيم سياسي لأول مرة في قطر

2019/02/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين حكوميين تفاصيل محادثات مهمة تجري داخل دولة قطر بحضور زعيم سياسي للمرة الأولى منذ انطلاق هذه المحادثات.

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