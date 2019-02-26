بعد هجوم سلاح الجو الهندي... باكستان تتوعد: سنرد في الوقت المناسب

2019/02/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية، هجوم سلاح الجو الهندي على الجزء الباكستاني من منطقة كشمير، عملا عدوانيا.

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