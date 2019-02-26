صادرات السلع الايرانية للعراق تتجاوز 8 مليارات دولار

2019/02/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس مصلحة الكمارك مهدي ميراشرفي، اليوم الثلاثاء، أن حصة العراق من صادرات السلع الايرانية صعدت لـ 8.2 مليار دولار في 11 شهرا خلال فترة 21 مارس/آذار2018 حتى 19 فبراير/شباط 2019.

وتوقع مير اشرفي لدى اجتماعه بوفد كمارك أقليم كوردستان بلوغ الصادرات السنوية للعراق 10 مليارات دولار حتى 20 مارس/آذار2019.

واضاف أن الصادرات السلعية للعراق بلغت 8.2 مليار دولار وجاء بالمرتبة الثانية بعد الصين بفارق 100 مليون دولار فقط، ما يعكس تحول العراق قريبا للشريك التجاري الاول لايران بقطاع الصادرات غير النفطية.

من جهته أكد سامان عبدالرحمن عزيز رئيس مصلحة الكمارك بكوردستان توقيع قرار يقضي بترانزيت 200 الف طن من السلع الايرانية الى سوريا عبر حدود الاقليم.

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