لقاء تشاوري حول الدستور السوري في اربيل

2019/02/26 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عقدت منظمة برجاف لقاءاً تشاوريا حول موجبات العمل مع لجنة الدستور السوري في مدينة اربيل .

وشاركت في اللقاء نخب من المجتمع المدني والنسوي وقانونيون وممثلون عن أحزاب كوردية بغرض تبادل الآراء.

وتمحورت النقاشات حول الدستور السوري المزمع كتابته، ومن يصيغه، وهل هو نتاج نخبويّ أم فعل تفاوضيّ مجتمعيّ، يشارك في صياغته الأفراد والمجتمعات إلى جانب لجنة الصياغة المكلفة بكتابة الدستور.

وشدد الحضور في اللقاء الذي جرى يوم امس الأحد على أهمية ادراج مسألة حقوق الإنسان ونضج فحوى الدستور وتأمين حق الناس في مستقبل أفضل وفتح الآفاق لتاسيس دولة مؤسسات يسودها القانون.

واتفق المجتمعون على أهمية تجاوز الخلافات بين القوى السياسيّة، وضرورة ألا يكون مرشحو المجتمع المدني معزولين بل أن يكون التفاعل قائما بين مرشحي القوى الكُورديّة ومرشحي المجتمع المدني.

ونوه معظم المشاركين الى قلة النسبة العددية للكورد المشاركين في لجنة صياغة الدستور، فيما طالبوا بزيادة عددهم وتوسيع مشاركتهم بما يتناسب مع النسبة السكانية للكورد السوريين.

وشدد اللقاء على ضرورة أن يكون الدستور السوري المقبل معبرا عن كافة المكونات من خلال تحديد مواد أو معايير "فوق دستورية".





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