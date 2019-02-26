افتتاح مستشفى لعلاج المصابين بالأسلحة الكيمياوية في حلبجة

2019/02/26 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان أنه سيتم قريباً افتتاح مستشفى علاج المصابين بالأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة، وسيستأنف مع افتتاح المستشفى إيفاد المصابين بالأسلحة الكيمياوية إلى الخارج لتلقي العلاج.وصرح وزير الصحة في إقليم كوردستان، ريكَوت حمة رشيد، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه وقع على قرار افتتاح مستشفى علاج المصابين بالأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة "وسيتم افتتاح المستشفى قريباً، ويوفر جميع أنواع العلاج الخاص بالمصابين بالأسلحة الكيمياوية مجاناً".وأشار وزير الصحة في إقليم كوردستان إلى أن عملية إيفاد المصابين بالأسلحة الكيمياوية للعلاج في الخارج ستُستأنف، ومن المتوقع أن يجري إيفاد 30 من هؤلاء لتلقي العلاج خارج البلاد، وقد تم رفع أسمائهم إلى مجلس وزراء إقليم كوردستان للمصادقة على قرار إيفادهم.تم بناء مستشفى علاج المصابين بالأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة منذ فترة، لكن افتتاح المستشفى تأخر رغم أن مجلس وزراء إقليم كوردستان قد أصدر قرار تعيين 283 شخصاً من مختلف الاختصاصات في المستشفى المذكور.هذا ومن المؤمل افتتاح المستشفى قبل السادس عشر من آذار القادم، الذي يوافق الذكرى الحادية والثلاثين لقصف مدينة حلبجة وضواحيها بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق في 16 آذار 1988.

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