بالفيديو شاهد زوجة رئيس المفوضية الأوروبية تضعه بموقف محرج جدا

2019/02/26 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية وخلال مؤتمر مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أوقف يونكر كلمته؛ بسبب اتصال هاتفه المحمول.وخلال الكلمة قال يونكر: ”إنني سأتوقف هنا لأن التلفون يدق، لقد كانت زوجتي وكان عليا الرد على الهاتف، علي أن أتوقف الآن وإلا فإنها لن تتوقف“.واضطر …

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