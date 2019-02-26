2019/02/26 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن امر لواء الحشد الشعبي في حديثة بمحافظة الانبار العقيد فيصل حسين الجغيفي ، الثلاثاء، عن اقتحام مناطق عمق الصحراء الغربية بحثا عن عصابات الخطف الداعشية.وقال الجغيفي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة /، إن “القوات الأمنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي شرعت بحملة أمنية إستباقية واسعة تركزت على مناطق صحراء قضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقتحم عمق الصحراء الغربية بحثا عن عصابات الخطف الداعشية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقتحم عمق الصحراء الغربية بحثا عن عصابات الخطف الداعشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).