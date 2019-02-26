بالترتيب.. شعوب عربية بين الدول الاكثر صحة في العالم

2019/02/26 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واظهر المؤشر الذي أعدته مؤسسة بلومبرغ، وعرضته مجلة "لانست" الطبية، ان" الإسبان يتمتعون بأفضل صحة في العالم، ويليهم الإيطاليون في المرتبة الثانية ثم الأيسلنديون في المركز الثالث.واعتمد البحث على مؤشرات دقيقة مثل أمد الحياة وسط الشعب، فضلا عن معايير صحية أخرى مثل السمنة والتدخين والبيئة والاستفادة من الماء النظيف، حيث قام بمقارنة 169 دولة في العالم، وأحدثت الولايات المتحدة مفاجأة في التصنيف بالنظر إلى حلولها في المرتبة الخامسة والثلاثين بخلاف الكثير من الدول المتقدمة، ويكمن السبب في السمنة بحسب خبراء".ومن الدول العربية جاء الشعب البحريني الأول عربيا في القائمة من خلال حلوله في المركز السادس والثلاثين عالميا، وقطر بعد البحرين في المرتبة 37 عالميا، ثم لبنان 39، والإمارات العربية المتحدة 46، وعمان في المرتبة 49، حسب مؤشر بلومبرغ.كما جاءت اليابانيون وهم من أطول الشعوب عمرا، في المرتبة الرابعة، والسويسريون 5 والسويديون 6 والأستراليون 7 والسنغافوريون 8 والنرويج 9، وجاءت إسرائيل في المركز العاشر حسب التصنيف.ويرجح الخبراء أن يكون النظام الغذائي المتوسطي من العوامل الأساسية في الحالة الصحية الجيدة للإسبان والإيطاليين، ويعتمد هذا النمط بالأساس على الفواكه والخضر إلى جانب مكسرات ودهون طبيعية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.انتهى..م.ر

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