2019/02/26 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال باسيل بعد لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مكتبه في وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".ولفت الوزير اللبناني إلى أن "بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية".وفي موضوع النازحين قال باسيل:"إننا متفهمون أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين هي الحل الوحيد، والاتحاد الأوروبي سيساعدنا في هذا الموضوع".من جهتها اعتبرت موغيريني أن "موقف بريطانيا بشأن "حزب الله" هو شأن سيادي خاص بها، ولا يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحزب".ووصلت موغيريني إلى بيروت، الاثنين، في زيارة تستمر يومين، تلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين، وهي الأولى لها بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والرابعة منذ توليها منصبها، عام 2014.وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية مؤخرا أنها قررت اعتبار "حزب الله"، بشقيه العسكري والسياسي، تنظيما إرهابيا، باعتبار أنه "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط.ويعني القرار البريطاني، الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء إذا صدق عليه مجلس العموم، أن أي عضو في "حزب الله"، أو أي شخص يدعو إلى دعم الحزب سيعتبر ملاحقا جنائيا، وقد يعاقب بالسجن لعشر سنوات، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسيل: لو قال العالم بأجمعه إن المقاومة إرهاب فهذا لا يجعل منها كذلك بالنسبة للبنانيين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسيل: لو قال العالم بأجمعه إن المقاومة إرهاب فهذا لا يجعل منها كذلك بالنسبة للبنانيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).