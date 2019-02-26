2019/02/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، مهدي ميراشرفي، أن حصة العراق من صادرات السلع الايرانية صعدت لـ 8.2 مليار دولار في 11 شهرا خلال فترة 21 آذار2018 حتى 19 شباط الحالي.





وأوضح مير اشرفي لدى اجتماعه بوفد جمارك أقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، إن اجمالي صادرات السلع غير النفطية الايرانية سجل 40 مليار دولار في الفترة المذكورة.

وتوقع مير اشرفي بلوغ الصادرات السنوية للعراق 10 مليارات دولار حتى 20 مارس/آذار2019.

واضاف أن الصادرات السلعية للعراق بلغت 8.2 مليار دولار وجاء بالمرتبة الثانية بعد الصين بفارق 100 مليون دولار فقط ، مايعكس تحول العراق قريبا للشريك التجاري الاول لايران بقطاع الصادرات غير النفطية.

من جهته أكد سامان عبدالرحمن عزيز رئيس مصلحة الجمارك بكردستان العراق، عن توقيع قرار يقضي بترانزيت 200 الف طن من السلع الايرانية الى سوريا عبر حدود الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتوقع بلوغ صادراتها إلى العراق 10 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتوقع بلوغ صادراتها إلى العراق 10 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).