بالتفاصيل تعرف على الجيش الالكتروني السعودي الموجّه للعراق..كم رواتبهم ومن هو (بحسب مصادر)

2019/02/26 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية .كشفت مصادر سياسية عراقية عن انشاء السعودية لنحو مائة جيش الكتروني عراقي يضم العشرات من المدونين والناشطين في خارج العراق وداخله.حيث كشفت هذه المصادر في تصريحات صحفية تابعتها اليوم الثامن ان اغلب هؤلاء الناشطين هم من السنة حيث تسعى الرياض الى استرجاع دورها، وخصوصاً داخل “البيت السني” حيث لكلّ من …

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