2019/02/26 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..هنأ الرئيس السوري بشار الأسد ،الثلاثاء، قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني الصديق بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.وقال الأسد خلال لقائه بقائد الثورة: نهنئكم بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت على مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى في بناء الدولة القوية القادرة على تحقيق مصالح شعبها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسد يهنئ السيد الخامنئي والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية alansaar.

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