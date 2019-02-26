2019/02/26 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت قناة ( أن بي سي) الأمريكية، أن الجنود الأمريكان الذين خاضوا الحرب في العراق وأفغانستان وتعرضوا لحرائق القمامة على مدار الساعة تسبب لهم بأمراض مزمنة حتى بعد سنوات من عودتهم إلى بلادهم.وقالت القناة في تقرير، أن “وزارة شؤون قدامى المحاربين تزعم أن تعرض أولئك الجنود إلى تلك الأبخرة السامة لا يرتبط بالأمراض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أن بي سي: الأمريكان لا زالوا يستخدمون حفر الحرق في مواقعهم العسكرية بالشرق الأوسط alansaar.

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