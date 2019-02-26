منتخب العراق يخوض ودية في حزيران المقبل

2019/02/26 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تلقيه اشعاراً من نظيره الليبي يبدي فيه موافقته الرسمية على اجراء مباراة دولية ودية تجمع المنتخبين في تونس في العاشر من شهر حزيران المقبل.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لشفق نيوز ان "منتخب العراق سيخوض مباراتين وديتين، امام منتخب تونس في السابع من الشهر ذاته، على ان تجري الثانية امام ليبيا في العاشر منه".

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