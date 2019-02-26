ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة ترتفع لأول مرة بـ4 أشهر

2019/02/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر خلال فبراير الجاري، بأكثر من تقديرات المحللين.





وكشفت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري إلى 131.4 نقطة، مقابل 121.7 نقطة في يناير الماضي.





وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 124.8 نقطة خلال نفس الفترة.





وأرجعت البيانات تحسن الثقة حيث يواصل المستهلكون النظر إلى أوضاع سوق العمل على نحو إيجابي، وتعافي التوقعات التي تأثرت سلبًا في الأشهر الأخيرة بسبب تقلبات الأسواق المالية وإغلاق الحكومة، بالإضافة إلى رؤية المستهلكين المستقبلية بشأن استمرار توسع الاقتصاد.





وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى 173.5 نقطة في فبراير، مقابل 170.2 نقطة في الشهر الماضي.





كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 103.4 نقطة، في الشهر الجاري، مقابل 89.4 نقطة في يناير الماضي.





وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 09% إلى 1.1358 دولار.





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