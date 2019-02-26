2019/02/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "تومسون رويترز" بنحو 9% لكنها فشلت في الوفاء بالتوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت الأرباح خلال نفس الفترة.





وكشفت بيانات صادرة عن الشركة العاملة في مجال الإعلام والبيانات، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً معدلة عند 285 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 408 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 20 سنتاً للسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 22 سنتاً للسهم في الربع المقارن من 2017.





فيما ارتفعت الإيرادات بنحو 9% خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، لتصل إلى 1.52 مليار دولار، مقارنة مع 1.41 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى إيرادات الشركة سوف تسجل 1.54 مليار دولار خلال نفس الفترة.





وجاء ارتفاع الإيرادات بدعم زيادة عائدات "روتيرز نيوز" بنسبة 107% لتسجل 155 مليون دولار في الربع الرابع، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الوحدة القانونية بنسبة 3% إلى 599 مليون دولار.





وفي إجمالي 2018، ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 4% إلى 5.501 مليار دولار، مقارنة مع 5.297 مليار دولار خلال عام 2017.





وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "تومسون رويترز" بنسبة 4.3% إلى 55.08 دولار.





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