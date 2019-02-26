مرشح جديد لوزارة الداخلية من “بدر”.. و”أبو مرتضى الحسيني” ضمن الأسماء

2019/02/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يُفضي التقارب الاخير بين تحالفي “الفتح” وسائرون” إلى تقدم في ملف اكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بحسب ما تكشفه آخر الأنباء المُسرّبة من كواليس الاجتماعات بين الفريقين.وتحدثت تقارير متعددة عن “مصير صعب” قد يواجه تحالفي البناء والإصلاح، في ظل التحفظ الواضح الذي أظهره نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون […]

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