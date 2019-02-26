2019/02/26 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت

مديرية الشرطة في محافظة البصرة، الثلاثاء، إلقاء قواتها القبض على ثلاثة متهمين بسرقة

48 مليون دينار من مواطن بعد مراجعته لأحد المصارف.

وذكرت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نيسخة منه، أن “قوة من قسم مكافحة

الإجرام ألقت القبض على ثلاثة متهمين يشكلون عصابة للسرقة”، مبينة أن “المتهمين

تم القبض عليهم لسرقتهم مبلغ 48 مليون دينار من مواطن بعد مراجعته أحد المصارف في المحافظة،

وقد أحدثوا ثقباً في عجلة سيارته لإجباره على التوقف”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

27

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متهمين بسرقة 48 مليون دينار في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 متهمين بسرقة 48 مليون دينار في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).