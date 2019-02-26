الكمارك تعيد 6 أرساليات من مادة البورك الايراني بسبب فشلها في الفحوصات

2019/02/26 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعادت

السلطة الجمركية في مركز جمرك المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، 6 أرساليات

من مادة البورك أيراني المنشأ بسبب فشلها في الفحوصات القياسية المعتمدة.





وذكر

بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الجهاز المركزي للتقييس

والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات اللازمة على الأرساليات، وظهر فشلها بالفحص بسبب قلة

نسبة أوكسيد الكالسيوم، بالاضافة الى تاريخ الأنتاج غير الصحيح، وهذا مخالف للمواصفات

العراقية والمواصفات القياسية المعتمدة”.

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