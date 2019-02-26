2019/02/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حيث استعرضا أوضاع المؤسسة والقطاع، وآخر تطورات الإنتاج النفطي والمرافق الخاصة به.

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