ظريف... الفارس المبتسم والدبلوماسي الماهر في التعامل مع خصوم إيران

2019/02/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في الدبلوماسية، عليك أن تبتسم دائما، ولكن لا تنس أبدا أنك تتحدث مع عدو"، كما يقول محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني المستقيل، في مذكراته المنشورة عام 2013 بعنوان "السيد السفير".

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