2019/02/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يجتمع مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدا الأربعاء، حسبما قالت محطة "سي إن إن ترك"، نقلا عن "رويترز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار البيت الأبيض كوشنر يجتمع مع أردوغان في أنقرة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار البيت الأبيض كوشنر يجتمع مع أردوغان في أنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).