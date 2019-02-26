الرئيس البارزاني يودع فرانسوا أولاند في مطار أربيل الدولي

2019/02/26 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبعد زيارته إلى أربيل ومشاركته في مراسم منح جائزة شيفا كَردي العالمية، عاد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، اليوم إلى بلده وتم توديعه في مطار أربيل الدولي من قبل الرئيس البارزاني.وجاء في بيان نشر في الموقع الرسمي للرئيس البارزاني: "ودع الرئيس مسعود البارزاني، اليوم 26 شباط 2019 في مطار أربيل الدولي، بحفاوة وتقدير عاليين، السيد فرانسوا أولاند رئيس فرنسا السابق وصديق شعب كوردستان والرئيس بارزاني، نحو بلاده".وقال البيان إنه "خلال مراسم التوديع أعرب الرئيس البارزاني عن شكره وترحيبه بزيارة السيد فرانسوا أولاند، كما تمنى دوام استمراره على صداقته للقضية العادلة لشعب كوردستان، وعلى استمرار العلاقات وزيارة كوردستان".هذا وقد "استقبل الرئيس بارزاني، يوم أمس، 25 شباط 2019 في صلاح الدين، السيد فرانسوا أولاند، رئيس فرنسا السابق وصديق شعب كوردستان، وأثناء اللقاء، جدد الرئيس البارزاني شكره للدعم والمساعدات الفرنسية والرئيس أولاند لشعب كوردستان في الحرب ضد إلإرهابيين، كما أشاد بالعلاقات المتينة بين الجانبين، وفي المقابل عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لبسالة وشجاعة وتضحيات شعب كوردستان والبيشمركة في الحرب ضد داعش" حسب بيان الموقع.يذكر أن فرانسوا أولاند وصل إلى إقليم كوردستان، أمس الاثنين، تلبية لدعوة من شبكة رووداو الإعلامية، وشارك في أربيل في المراسم السنوية الأولى لمنح جائزة شيفا كَردي العالمية. وقد تم منح جائزة شيفا كَردي العالمية الأولى لمراسلة قناة (الآن)، جنان موسى، وقام فرانسوا أولاند بتسليمها للفائزة.وخلال خمس سنوات من رئاسته لفرنسا، زار فرانسوا أولاند إقليم كوردستان مرتين وعبر عن دعمه ومساندته لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش.

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