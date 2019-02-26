نائب: قرار وزير الكهرباء سيحرق البصرة (وثيقة)

2019/02/26 | 19:05

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عن كتلة صادقون، عدي عواد، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب، لإعادة مشروع الجباية إلى البصرة بعد إيقافها من قبل الوزير السابق، فيما أكد أن الموافقة ستحرق البصرة بالتظاهرات بعد الهدوء النسبي والوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولون.

وقال عواد في بيان تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وافق على اعادة العمل بالجباية الكهربائية في البصرة"، مؤكداً أن "هذه الموافقة تعني إعادة شركات الجباية، وهو ما سيحرق المحافظة بالتظاهرات، بعد الهدوء النسبي لموجات الاحتجاجات".

وأضاف أن "بعض المسؤولين ورئاسة الوزراء انشغلوا بوعودهم الكاذبة التي لم تنفذ حتى الآن"، لافتاً إلى أن "القرارات التي اتخذت تجاه محافظة البصرة، كانت شبه تطمين لأهلها".

وتابع عواد، "وما بين التصديق بالوعود وتكذبيها نتفاجئ وبكل وقاحة من وزير الكهرباء، باعادة شركات خصخصة الكهرباء للبصرة والتي ستكون سبب في التظاهرات والفوضى وحرق المحافظة وتدميرها".

وطالب عواد، رئيس الوزراء بـ"التدخل فوراً وإلغاء قرار الوزير، لتلافي التصعيد من قبل الشارع البصري والمحافظة على استقرارها"، داعياً في الوقت ذاته نواب المحافظة إلى "عقد اجتماع طارئ للخروج بمقررات تجاه الوزير الذي اثبت فشله".

ولفت إلى أنه ونواب آخرون "تقدموا بوقت سابق لهيأة رئاسة البرلمان، بطلب تشكيل لجنة تحقيقية بمشروع جباية الكهرباء، وجمعوا 99 توقيعاً"، مردفاً "لكن هيأة الرئاسة عرقلت الموضوع".

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