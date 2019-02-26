ازالة {سوق هرج} من وسط بغداد

2019/02/26 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اطلقت امانة بغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حملة لإزالة جميع التجاوزات بشارع غرناطة باباب الشرقي المؤدي الى مرآب الامة.

وذكر بيان لمكتبها، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة بإسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد ازالت مواقع للباعة المتجولين وباعة ملابس {البالة} في الباب الشرقي {سوق هرج} لفتح الشارع بالكامل واخلائه من التجاوزات والمشوهات".وأشارت" انها مطلع العام الجاري اعدت خطة خاصة بإزالة التجاوزات ومنع الاستيلاء على اراضي الدولة ومنع تجريف الاراضي الزراعية وعمليات الجزر العشوائي".انتهى

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