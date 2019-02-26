ترامب يصل إلى فيتنام لحضور قمة مع زعيم كوريا الشمالية

2019/02/26 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي يوم الثلاثاء لحضور ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك بعد ثمانية أشهر من أول اجتماع تاريخي بينهما في سنغافورة.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كيفية تنفيذ تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين.انتهى

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