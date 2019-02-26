2019/02/26 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اتفق اليوم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم على إنشاء “تحالف عميق”، ردا على التحالف “غير المعلن” بين مقتدى الصدر والعامري.وكشف مصادر في تصريحات صحفية تابعتها اليوم الثامن في ائتلافه أن المالكي منزعج من “التقارب بين الصدر والعامري وهو حال نتقاسمه مع الاعضاء في تيار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام بالتفاصيل تحالف مرتقب بين المالكي والحكيم ردا على “التحالف السري” بين العامري والصدر..



صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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