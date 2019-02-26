سكين الانقسام بلغ العظم

2019/02/26 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجّح أن موجةً أخرى من الأسى غمرت نفوس معظم الفلسطينيين في نهاية الأسبوع الماضي، وطغت على حواراتهم البيْنية، عندما أخفقت الأحزاب

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