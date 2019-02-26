ساعة الصفر لإنهاء «داعش» تنتظر إجلاء كاملاً للمدنيين

2019/02/26 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر «قوات سوريا الديمقراطية» إجلاء مزيد من المدنيين المحاصرين في جيب تنظيم داعش بشرق سوريا، في وقت يرتّب فيه خروج الآلاف في

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