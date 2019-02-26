مركز العماد لخدمات السيارات يتطلع لانشاء مركز تدريب متطور

2019/02/26 | 19:12

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(المستقلة)..اكد مدير مركز العماد لخدمات السيارات عبد الكريم جاسم التوجه لانشاء مركز تدريب متطور بعد نجاح تجربة المركز على امتداد لامس 30 عاما.

وشدد جاسم على الاتجاه صوب خلق سوق نموذجي يتناسب وقدرات العراق الاقتصادية، لاسيما ان الموارد البشرية قادرة على ادارة افضل التكنلوجيا المتطورة، وهذا نابع من تجربة المركز، حيث تم توريد اجهزة ذات منشاء اميركي تدربت باشراف خبراء تم استقدامهم مع الاجهزة.واشار الى ان التكنلوجيا المتطورة تمثل خطوة مهمة على طريق خلق سوق واعد يحضى بثقة الزبائن.ونبه الى “اهمية النهوض بواقع المشاريع المتوسطة والصغيرة، لاسيما ان السوق المحلية وبالاعتماد على القطاع الخاص تمكن من جلب اجهزة متطورة في مفاصل الخدمات التي تقدم الى المواطنين وهذا يحسب اليه في مفصل متابعة التطورات العالمية وتقديم خدمات بمستوى دولي وباسعار تنافسية، لاسيما في مفصل خدمات ادامة السيارات على سيبل المثال”.واشار الى ان مراكز العماد لخدمات السيارات الذي نتكلم عنه كنموذج تمكن من توريد تكنلوجيا متطورة وبرفقة حبير كندي تكفل بمهام التدريب للخبرات المحلية داخل العراق واذهل حين وجد تفاعل الموارد البشرية المحلية مع المعدات المتطورة والتمكن منها خلال فترة وجيزة، وهذا امر يؤشر قدرة الموارد البشرية المحلية من ادارة اعقد المشاريع، لاسيما وان الاجهزة المعتمدة يكاد ينفرد بها العراق اقليميا.

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