2019/02/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبيان رأي

برأيك..



هل فالح الفياض مؤهل لتسنم وزارة الداخلية؟

نعم

لا

تصويت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف الذي خسره الإيرانيون) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف الذي خسره الإيرانيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).