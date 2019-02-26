2019/02/26 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حادث سير اودى بحياة مقدم في حشد عامرية الصمود غرب الرمادي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع ضابط بحادث سير غرب الرمادي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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