مصرع ضابط بحادث سير غرب الرمادي

2019/02/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حادث سير اودى بحياة مقدم في حشد عامرية الصمود غرب الرمادي.

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