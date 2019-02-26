البرلمان العربي يطرح رؤيته لمواجهة الإرهابيين الأجانب

2019/02/26 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، رؤيته لمواجهة تهديد الارهابيين الاجانب والتحديات المرتبطة به أمام المؤتمر الإقليمي الاول للاتحاد البرلماني الدولى حول مكافحة الإرهاب المنعقد فى مدينة الاقصر المصرية.

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