2019/02/26 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم النائب عن تحالف سائرون، سعران الاعاجيبي، عن تفاصيل توزيع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، وموعد توزيعها.وقال الاعاجيبي في تدوينة على موقع فيس بوك، اطلعت عليها “الغد برس”، الى “منتسبي القوات المسلحة والأمن، ستطلق قريبا الدفعة الاولى من مكافأة نهاية الخدمة للضباط والمراتب المتقاعدين بعد 2003 من أفراد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل نفرد عن مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وموعد توزيعها صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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