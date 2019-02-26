منافس جديد لهواتف سامسونغ يدعم “الجيل الخامس”

2019/02/26 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، أعلنت شركة “شاومي” الصينية Xiaomi عن طرح أول هاتفين ذكيين لها من الجيل الخامس Mi MIX 3 5G وMi 9.ويشتمل الجهاز Mi MIX 3 5G المتوقع أن يصبح متاحاً خلال شهر مايو المقبل على تقنية الاتصالات اللاسلكية بشبكات الجيل الخامس، مع منصة […]

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