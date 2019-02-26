الأسهم الإيرانية تهبط ألفي نقطة بعد استقالة وزير الخارجية

2019/02/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت سوق الأسهم الإيرانية نحو ألفي نقطة، اليوم الثلاثاء، بفعل أنباء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”

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