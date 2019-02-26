امانة بغداد تزيل التجاوزات في شارع غرناطة (سوق هرج)

2019/02/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت امانة بغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حملة لإزالة جميع

التجاوزات بشارع غرناطة باباب الشرقي المؤدي الى مرآب الامة.

وذكر بيان لمكتبها، ان" ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة بإسناد

مديرية حراسات وامن امانة بغداد ازالت مواقع للباعة المتجولين وباعة

ملابس (البالة) في الباب الشرقي (سوق هرج) لفتح الشارع بالكامل

واخلائه من التجاوزات والمشوهات".وأشارت" انها مطلع العام الجاري اعدت خطة خاصة بإزالة التجاوزات

ومنع الاستيلاء على اراضي الدولة ومنع تجريف الاراضي الزراعية

وعمليات الجزر العشوائي".

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