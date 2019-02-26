بالوثيقة.. اعفاء أربعة مدراء وتعيين اخرين في وزارة الكهرباء

2019/02/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الكهرباء لؤي الخطيب، امراً وزارياً باعفاء أربعة مدراء

عاميين وتعيين بدلاء عنهم.

وجاء في الوثيقة التي تضمنت الامر الوزاري، انه" استنداً الى موافقة

رئيس مجلس الوزراء والمبلغة الينا بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء

تقرر الاتي: -اولاً/ تكليف (احمد طالب محسن الحبوبي/ رئيس مهندسين اقدم) بمنصب

مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وكالة وذلك لاعفاء

(صباح كاظم عكرب) المدير العام السابق بموجب الامر الوزاري ذي العدد

8898 في 14/2/2019 المعطوف على الامر الديواني المرقم (376) الصادر

من مكتب رئيس الوزراء ذي العدد م.ر.و./74/13136 في 10/9/2015.ثانياً/ تكليف (وليد خالد حسن/معاون رئيس المهندسين) والمكلف حالياً

بمنصب مدير عام الشركة العامة لفحص وتأهيل منظومات الطاقة

الكهربائية وكالة بمنصب مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة

الكهربائية المنطقة الشمالية وكالة وذلك لاعفاء (سعد إبراهيم حمودي)

المدير العام السابق بموجب الامر الوزاري ذي العدد 8898 في

14/2/2019 المعطوف على الامر الديواني المرقم (376) الصادر من مكتب

رئيس الوزراء ذي العدد م.ر.و./74/13136 في 10/9/2015.ثالثاً/ تكليف (محمد عبد الأمير حسين علي/رئيس مهندسين اقدم) بمنصب

مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية

وكالة بدلا من (ياسر فرحان كزبر) والمكلف بموجب امرنا الوزاري ذي

العدد 23210 في 26/4/2018 في الشركة اعلاء وكالة وذلك لمقتضيات سير

العمل ولتحسين واقع انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية.رابعاً/ تكليف (نشأت كاظم ياسين/رئيس مهندسين) بمنصب مدير عام

الشركة العامة لتوزيع الكهرباء الجنوب وكالة بدلاً عن (اياد عبد

العباس شيال،رئيس مهندسين اقدم) والمكلف بموجب امرنا الوزاري ذي

العدد 1861 في 13/1/2019 وذلك لمقتضيات سير العمل ولعدم مطابقة

شهادة الأخير مع طبيعة عمل الشركة".

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