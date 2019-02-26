عواد عن الطاقة النيابية: وزير الكهرباء سيحرق البصرة

2019/02/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد،اليوم الثلاثاء، موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب على اعادة مشروع الجباية بعد ايقافها من قبل الوزير السابق، واصفا

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